https://static.news.ru/photo/367fd80a-d4fc-11e9-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Leonid Faerberg (transport-photo.com) - http://www.airliners.net/photo/Orenburg-Airlines/Antonov-An-2/0292997/L/, GFDL 1.2,

Уральский завод гражданской авиации разработает самолёт, который придёт на смену Ан-2, в простонародье называемому «Кукурузником». Завод стал победителем открытого конкурса, о чём говорится в протоколе подведения итогов.

Вместимость нового самолёта тоже составит 9–14 человек. Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», который был разработан на базе «Кукурузника» Сибирским НИИ авиации. Его планировали начать выпускать в 2021 году на базе завода в Улан-Удэ, пишет РИА Новости.

Но в Минпромторге заявили, что «Байкал» — экспериментальный образец, который был создан для отработки новых технологий. Теперь же с учётом научно-технического задела, полученным при создании этого самолёта, появится новый серийный.

Самолёт, который будет создавать УЗГА, предлагается сделать взлётной массой 4,8 тыс. кг, что в полтора раза меньше, чем у самолёта, созданного сибиряками. Это соответствует нормам, устанавливающим ограничения по весу для лёгких одномоторных судов.

Ранее News.ru сообщал, что в России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»). Об этом сообщили в Минпромторге.