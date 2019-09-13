Уральский завод гражданской авиации разработает самолёт, который придёт на смену Ан-2, в простонародье называемому «Кукурузником». Завод стал победителем открытого конкурса, о чём говорится в протоколе подведения итогов.
Вместимость нового самолёта тоже составит 9–14 человек. Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», который был разработан на базе «Кукурузника» Сибирским НИИ авиации. Его планировали начать выпускать в 2021 году на базе завода в Улан-Удэ,
Но в Минпромторге заявили, что «Байкал» — экспериментальный образец, который был создан для отработки новых технологий. Теперь же с учётом научно-технического задела, полученным при создании этого самолёта, появится новый серийный.
Самолёт, который будет создавать УЗГА, предлагается сделать взлётной массой 4,8 тыс. кг, что в полтора раза меньше, чем у самолёта, созданного сибиряками. Это соответствует нормам, устанавливающим ограничения по весу для лёгких одномоторных судов.
Ранее News.ru сообщал, что в России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»). Об этом сообщили в Минпромторге.