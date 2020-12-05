Американцы научились определять COVID-19 с помощью смартфона

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Видеокамеры обычных смартфонов способны на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявили учёные из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско (США). Они подчёркивают, что созданное ими устройство-тестер подходит для всех серийно выпускаемых гаджетов.

Эксперты считают, что технология показала, что теперь медики смогут быстро производить анализы, взяв обычный мазок из носоглотки, сделать его фото и поднести к чувствительному датчику тестера.

Упрощение техники тестирования позволит разместить детекторы в аптеках, поликлиниках, в приёмных покоях больниц <...> последнее наше устройство лишено самого телефона, а использует только его видеокамеру, что облегчает и удешевляет тестирование, — добавил вирусолог Мелани Отт из Института Гладстона Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Отт принимал также участие в создании подобной методики экспресс-диагностики ВИЧ практически в бытовых условиях. Начало пандемии COVID-19 сподвигло учёных разработать новый гаджет, способный с помощью оптических приборов определить новые вирусы, в том числе SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), передаёт портал Cell.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предположил, что россияне склонны подвергать сомнению врачебный авторитет. В случае возникновения вопросов о вакцинации специалист порекомендовал проконсультироваться с медиками и следовать их рекомендациям.