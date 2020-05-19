Учёные создали робота-краба для исследования морского дна

https://static.news.ru/photo/8d81122e-99c6-11ea-a1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teleambiente channel/youtube.com

Итальянские изобретатели сконструировали робота-краба SILVER2, который может ходить по дну морей и океанов и будет использоваться в том числе на сложных рельефах в исследовательских целях.

Учёные пришли к выводу, что оптимальный способ хождения по дну используют ракообразные. Поэтому Джиакомо Пикарди из Школы перспективных исследований имени святой Анны и его коллеги спроектировали аппарат, передвигающийся, как краб, передаёт «Российская газета».

У устройства есть шесть широко расставленных ног, которые могут вытягиваться и сгибаться. Используя пружины, робот способен оттолкнуться и запрыгнуть на небольшой уступ. Аппарат размером 60 х 35 сантиметров оснащён блоком электроники, аккумулятором, навигационной системой, камерами и датчиками прикосновений.

Аппарат может застывать на месте и смотреть в одну точку на протяжении многих дней, что особенно полезно при долгих наблюдениях за горной породой, флорой и фауной.

Связь с роботом-крабом осуществляется с помощью прикреплённого к конструкции плывущего на поверхности воды буя с антенной. Данные передаются по кабелю. Устройством можно управлять с ноутбука.

Ранее NEWS.ru писал, что японские учёные изобрели робота-многоножку с 32 конечностями. Разработку продемонстрировали инженеры из Токио. Конструкция позволяет аппарату продвигаться в нужном направлении по неровной местности. Изобретение представляет собой конструкцию в виде шара, окружённую 32 стержнями с полусферическими пластиковыми наконечниками.