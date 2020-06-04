Twitter удалил «возвышенное» видео Трампа

Администрация сети Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, который посвящался смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Четырёхминутную запись убрали из соцсети из-за сообщения правообладателя авторских прав.
Об этом заявили в избирательном штабе Трампа, который прежде разместил ссылку на ролик на хостинге YouTube,
В штабе главы государства послание назвали «возвышенным и призывающим к единению» и посетовали на цензуру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани ушёл со своего поста, но остался в совете. Его заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт. Перестановки в компании произошли на фоне ухудшающихся отношений Twitter с президентом США Дональдом Трампом.
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