Twitter удалил «возвышенное» видео Трампа

https://static.news.ru/photo/3e5114c8-a6e2-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация сети Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, который посвящался смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Четырёхминутную запись убрали из соцсети из-за сообщения правообладателя авторских прав.

Об этом заявили в избирательном штабе Трампа, который прежде разместил ссылку на ролик на хостинге YouTube, сообщает ТАСС. На видео президент США предупреждает об «угрозе насилия и анархии», исходящей от «радикальных левацких группировок». На кадрах сцены беспорядков и грабежей сменяются сценами с полицейскими, которые братаются с гражданским населением.

В штабе главы государства послание назвали «возвышенным и призывающим к единению» и посетовали на цензуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани ушёл со своего поста, но остался в совете. Его заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт. Перестановки в компании произошли на фоне ухудшающихся отношений Twitter с президентом США Дональдом Трампом.