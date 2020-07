Стало известно название игровых виджетов на PS5

Так, в случае с WCR 9 речь идёт о моментальном запуске гонок прямо из дашборда PS5, уточняет DTF.

Примечательно, что ранее о такой функции в PS5 рассказывал архитектор консоли Марк Церни. Тем не менее название «Activities» Sony пока не использовала публично. По словам аналитика Дэниела Ахмада, в скором времени игроки «должны услышать» об этой функции больше.