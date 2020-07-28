Стало известно название игровых виджетов на PS5

https://static.news.ru/photo/819a7924-d0de-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: wrc.com

Во вторник, 28 июля, испанская версия портала Game Reactor выпустила материал, посвящённый гоночному симулятору WRC 9. Так, разработчики игры проинформировали издание о том, что в PlayStation 5 будет присутствовать функция под названием «Activities», позволяющая создавать ссылки для мгновенного доступа к некоторым функциям игр.

Так, в случае с WCR 9 речь идёт о моментальном запуске гонок прямо из дашборда PS5, уточняет DTF.

Примечательно, что ранее о такой функции в PS5 рассказывал архитектор консоли Марк Церни. Тем не менее название «Activities» Sony пока не использовала публично. По словам аналитика Дэниела Ахмада, в скором времени игроки «должны услышать» об этой функции больше.

This is something we should start hearing more about soon.



Deep level integration between the PS5 OS and Games to improve the overall experience for users. https://t.co/4pKre8nwy2 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 28, 2020

На сегодняшний день известно, что функция будет сильнее вовлекать игроков. Так, пользователям напомнят о незаконченных миссиях или покажут потенциально интересные матчи, а также новые режимы в онлайн-играх.

Ожидается, что вторая большая летняя презентация Sony пройдёт в августе 2020 года. Вполне возможно, что компания продемонстрирует дашборд PS5, который был переписан с нуля с учётом особенностей консоли.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Valve Гейб Ньюэлл рассказал, какой консоли нового поколения отдаёт предпочтение. По его словам, Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5.