Технологии

Стало известно название игровых виджетов на PS5

17:22, 28 июля 2020
Фото: wrc.com

Во вторник, 28 июля, испанская версия портала Game Reactor выпустила материал, посвящённый гоночному симулятору WRC 9. Так, разработчики игры проинформировали издание о том, что в PlayStation 5 будет присутствовать функция под названием «Activities», позволяющая создавать ссылки для мгновенного доступа к некоторым функциям игр.

Так, в случае с WCR 9 речь идёт о моментальном запуске гонок прямо из дашборда PS5, уточняет DTF.

Примечательно, что ранее о такой функции в PS5 рассказывал архитектор консоли Марк Церни. Тем не менее название «Activities» Sony пока не использовала публично. По словам аналитика Дэниела Ахмада, в скором времени игроки «должны услышать» об этой функции больше.

На сегодняшний день известно, что функция будет сильнее вовлекать игроков. Так, пользователям напомнят о незаконченных миссиях или покажут потенциально интересные матчи, а также новые режимы в онлайн-играх.

Ожидается, что вторая большая летняя презентация Sony пройдёт в августе 2020 года. Вполне возможно, что компания продемонстрирует дашборд PS5, который был переписан с нуля с учётом особенностей консоли.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Valve Гейб Ньюэлл рассказал, какой консоли нового поколения отдаёт предпочтение. По его словам, Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5.

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