Spotify готовится к запуску в России осенью

https://static.news.ru/photo/533963ce-aa23-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Новым потенциальным периодом запуска Spotify в России может стать начало осени 2020 года. Для этого музыкальный стриминговый сервис ведёт переговоры с оператором связи МТС.

Компания сможет продавать абонентам подписку на Spotify в рамках своих тарифов. В МТС отрицают достижение каких-либо договорённостей с сервисом, но заметили, что «это сильный бренд, с которым потенциально интересно было бы формировать партнёрство».

Spotify, по данным источников газеты «Коммерсант», не ограничился только одним партнёром: сервис вёл переговоры и с другими операторами связи.

В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Spotify в очередной раз отложила запуск музыкального сервиса в России из-за пандемии COVID-19. Компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения.

При этом Spotify всё ещё планирует запуск в России в 2020 году. Сервис также должен появиться в Южной Корее.