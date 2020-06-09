Spotify готовится к запуску в России осенью

Новым потенциальным периодом запуска Spotify в России может стать начало осени 2020 года. Для этого музыкальный стриминговый сервис ведёт переговоры с оператором связи МТС.
Компания сможет продавать абонентам подписку на Spotify в рамках своих тарифов. В МТС отрицают достижение каких-либо договорённостей с сервисом, но заметили, что «это сильный бренд, с которым потенциально интересно было бы формировать партнёрство».
Spotify, по данным источников газеты «Коммерсант»,
В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Spotify в очередной раз отложила запуск музыкального сервиса в России из-за пандемии COVID-19. Компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения.
При этом Spotify всё ещё планирует запуск в России в 2020 году. Сервис также должен появиться в Южной Корее.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен