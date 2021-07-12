Соцсеть «ВКонтакте» ускорилась вдвое

Работа «ВКонтакте» ускорилась в 2 раза после того, как соцсеть переехала на новый сетевой протокол. Теперь контент на мобильной версии приложения будет загружаться быстрее даже при слабом Интернет-соединении. Об этом на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге рассказал технический директор компании Александр Тоболь.

Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырёхкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом, — отметил эксперт.

По его словам, новая технология открывает массу возможностей для доставки контента пользователям, а также сетевых оптимизаций для ускорения «ВКонтакте». Кроме того, протокол QUIC будет предоставлен в открытый доступ, чтобы техническая команда соцсети могла оперативно вносить изменения в работу приложения и адаптировать его к внешним условиям.

Благодаря этому, нестабильный Интернет или низкая производительность гаджета не помешают пользователям общаться с друзьями и родственниками абсолютно в любой точке мира, будь то метро, горы, пребывая на даче или в лесу.

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