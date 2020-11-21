СМИ узнали цену и сроки выпуска первого российского электромобиля

https://static.news.ru/photo/0373979e-2d1b-11eb-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый серийный российский электромобиль «Кама-1» появится в продаже в следующем году и будет стоит 1 млн рублей. Это будет полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м.

В машине будут четыре места для пассажиров и багажник. Ориентирован электромобиль на массовый рынок, пишут «Известия». Батарея позволит машине проезжать от 250 до 300 км. Зарядка авто на 70–80% займёт 20 минут. Ездить на электромобиле можно будет при температуре до минус 50 градусов.

Электромобиль обойдётся дешевле названной цены, поскольку в июле правительство объявило скидки на машины отечественного производства. А за дополнительные 100–200 тыс. рублей автолюбители получат машину, укомплектованную системой интеллектуальной помощи. Партнёром разработчика выступил КамАЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские власти намереваются ввести запрет на продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. С соответствующим заявлением выступит на следующей неделе премьер-министр страны Борис Джонсон.