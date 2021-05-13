СМИ: Apple скоро представит новые AirPods

Меньше недели осталось до анонса новых беспроводных наушников Apple AirPods 3. Об этом сообщил инсайдер Люк Миани, передаёт AppleTrack.
По данным СМИ, презентация девайса
По предыдущим сливам известно, что новые наушники получат обновлённый дизайн с короткой ножкой, как у Pro-версии устройства. Кроме того, кейс также станет прямоугольным по аналогии с более дорогой моделью.
Упоминания об Apple Music HiFi заметили в первой бета-версии iOS 14.6, однако подробностей о новом тарифе также нет.
Вся информация о новинках Apple, основанная на слухах, не подтверждается в Купертино и может оказаться ложной.
Ранее стало известно, что Apple столкнулась с падением спроса на текущее поколение AirPods. Компания вынуждена сократить объёмы производства устройства.
Темпы роста спроса на девайс снизились впервые с 2016 года, когда были представлены первые гарнитуры. В связи с этим в Купертино отредактировали производственный план на 2021 год, сократив его с 110 млн штук до 80 млн.
По итогам 2020 года Apple заняла 31% рынка беспроводных наушников. Однако сейчас конкуренция обострилась. Так, китайская Xiaomi получила 12% рынка за счёт недорогих девайсов, которые не может предложить продающая премиальные товары Apple.