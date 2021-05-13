СМИ: Apple скоро представит новые AirPods

https://static.news.ru/photo/5fc89a30-b49d-11eb-84f4-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Меньше недели осталось до анонса новых беспроводных наушников Apple AirPods 3. Об этом сообщил инсайдер Люк Миани, передаёт AppleTrack.

По данным СМИ, презентация девайса состоится уже 18 мая. В этот же день Apple покажет новый тариф для Apple Music — HiFi, который будет включать музыку более высокого качества за повышенную плату.

По предыдущим сливам известно, что новые наушники получат обновлённый дизайн с короткой ножкой, как у Pro-версии устройства. Кроме того, кейс также станет прямоугольным по аналогии с более дорогой моделью.

Упоминания об Apple Music HiFi заметили в первой бета-версии iOS 14.6, однако подробностей о новом тарифе также нет.

Вся информация о новинках Apple, основанная на слухах, не подтверждается в Купертино и может оказаться ложной.

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с падением спроса на текущее поколение AirPods. Компания вынуждена сократить объёмы производства устройства.

Темпы роста спроса на девайс снизились впервые с 2016 года, когда были представлены первые гарнитуры. В связи с этим в Купертино отредактировали производственный план на 2021 год, сократив его с 110 млн штук до 80 млн.

По итогам 2020 года Apple заняла 31% рынка беспроводных наушников. Однако сейчас конкуренция обострилась. Так, китайская Xiaomi получила 12% рынка за счёт недорогих девайсов, которые не может предложить продающая премиальные товары Apple.