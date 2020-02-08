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Жительница Южной Кореи увидела свою дочь спустя три года после её смерти с помощью VR. Разработчикам удалось создать цифровой образ девочки, который может разговаривать, держаться за руки и праздновать день рождения.

Семилетняя Найон погибла из-за неизлечимой болезни в 2016 году. Три года спустя радиовещательная корпорация Munhwa начала работать над документальным фильмом «Я встретила тебя», в рамках которого планировалось «оживить» девочку. На реализацию проекта ушло восемь меясцев.

Для встречи матери и дочери была использована гарнитура виртуальной реальности и тактильные перчатки. Также были записаны движения ребёнка-актёра, ставшего моделью для цифрового двойника Найон.

Я встретила Найон, которая звонила мне, с улыбкой, в течение очень короткого времени, но это очень счастливое время. Думаю, это была моя мечта, о которой я всегда думала, — поделилась мать девочки Чан Цзи-сен.

За встречей также наблюдали отец, брат и сестра Найон, которые не смогли сдержать слёз, передаёт Aju Business Daily.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple продолжает изучать способы улучшения работы пользователей с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. Два новых патента указывают на то, что разработчики пытаются сделать использование технологий менее громоздким и более полезным.