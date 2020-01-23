Apple продолжает изучать способы улучшения работы пользователей с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. Два новых патента указывают на то, что разработчики пытаются сделать использование технологий менее громоздким и более полезным.

Первый из документов называется «Компьютерные системы с пальцевыми устройствами» (Computer Systems with Finger Devices). Он посвящён упрощению взаимодействия пользователей с элементами в виртуальном пространстве.

В VR-системах перчатки с обратной связью могут использоваться для управления виртуальными объектами. Сотовые телефоны могут быть оснащены сенсорными дисплеями и другими элементами, которые используются для создания тактильной обратной связи в ответ на сенсорный ввод. Такие устройства могут быть неудобны для пользователя, могут быть громоздкими или могут давать ненадлежащую обратную связь, — говорится в патенте.

Поэтому вместо больших перчаток, которые неудобно носить, или тактильных дисплеев, которые могут обеспечить только минимальную обратную связь, Apple предлагает использовать тонкие датчики, которые можно носить на пальце.

скриншот pdfaiw.uspto.gov/

Так, виртуальный объект, «соответствующий подвижному элементу управления», может перемещаться пользователем при помощи манипуляции пальцем. В некоторых случаях можно, например, толкнуть реальную вещь, которую фиксирует система компьютера и делает частью VR-пространства.

Сидит, как влитой

Второй патент Apple посвящён непосредственно самым важным элементам виртуальной реальности — шлемам. Сейчас производители делают громоздкие гарнитуры, которые порой смотрятся немного нелепо на человеке. В будущем их должны заменить очки, однако пока этого не произошло, разработчикам необходимо решить одну из насущных проблем — возможность легко настроить аксессуар под каждого отдельного пользователя.

Авторы документа под названием «Настраиваемая система электронных устройств со сканированием лица» (Adjustable Electronic Device System With Facial Mapping) отмечают, что устройство может быть неправильно закреплено на голове пользователя, и если производитель не позаботится об этом нюансе, использовать гарнитуру будет неудобно.

скриншот pdfaiw.uspto.gov/

Для решения проблемы в Купертино предлагают оснастить девайс датчиками трёхмерного изображения, подобными тем, которые используются в Face ID для сканирования лица пользователя. Система, получив данные с сенсоров, подскажет человеку, какую из нескольких версий настраиваемого модуля следует использовать для закрепления устройства на голове. При этом гарнитура не будет автоматически подгонять себя под пользователя — владелец должен сделать это самостоятельно, передаёт AppleInsider.

[Модуль] может быть выбран на основе характеристик черт лица пользователя в трёхмерном изображении, таких как размер лица и формы лба, носа и щёк пользователя, — говорится в документации.

Основной корпус гарнитуры останется прежним, но будет включать заменяемые элементы с использованием магнитов или других соединительных конструкций.

Слухи о том, что Apple готовится дебютировать на рынке VR и AR-устройств, ходят уже давно. Несколько инсайдеров уверены, что компания может выпустить гарнитуру дополненной реальности уже в 2020 году.

Устройство должно соединяться по беспроводной связи с iPhone для отображения на экране такой информации, как сообщения, электронные письма и карты. Владельцы AR-гарнитуры даже получат доступ к соответствующим играм — производитель намерен интегрировать в них онлайн-магазин App Store.

Информация о предполагаемом проекте также засветилась во внутренней сборке iOS 13. Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta.

Код сборки также включал множество строк, связанных с так называемым режимом StarBoard, различными «видами» и «сценами», а также отсылающих к дополненной реальности (например, ARStarBoardViewController и ARStarBoardSceneManager).

Но до возможного анонса AR-гарнитуры Apple запустит массовое производство бюджетного iPhone. Оно начнётся в феврале, а уже в марте разработчики проведут официальную презентацию смартфона с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9.