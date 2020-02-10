Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера ICQ. Проблемы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Берлине и нескольких других городах.
Большинство сообщений содержат данные о невозможности подключиться к серверу, у 12% пользователей не отправляются сообщения,
Ранее NEWS.ru писал, что 5 февраля пользователи «Яндекса» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара испытывали проблемы доступа к сервисам. Пик масштабного сбоя пришёлся на 16:34 по московскому времени.
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