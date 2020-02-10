https://static.news.ru/photo/a3cc1578-4c1a-11ea-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера ICQ. Проблемы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Берлине и нескольких других городах.

Большинство сообщений содержат данные о невозможности подключиться к серверу, у 12% пользователей не отправляются сообщения, следует из информации сервиса Downdetector. К 18:00 работа сервиса практически восстановлена.

Ранее NEWS.ru писал, что 5 февраля пользователи «Яндекса» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара испытывали проблемы доступа к сервисам. Пик масштабного сбоя пришёлся на 16:34 по московскому времени.