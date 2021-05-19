«Сбер» собрался запустить новый суперкомпьютер

https://static.news.ru/photo/5b08d380-b947-11eb-8873-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава «Сбера» Герман Греф объявил, что к концу лета 2021 года финансовый конгломерат планирует начать монтаж оборудования для ввода в строй нового суперкомпьютера. Запуск устройства может состояться в начале 2022 года, передаёт ТАСС.

Пока сложно сказать, когда мы его запустим. Но, я думаю, начало следующего года — это реальная дата, — цитирует Грефа агентство.

«Сбер» вместе с дочерней компанией SberCloud в ноябре 2019 представили суперкомпьютер «Кристофари» — единственный в России, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. По словам Грефа, в настоящее время загрузка суперкомпьютера достигла 75%, в связи с чем «Сбер» собрался запустить новое вычислительное устройство аналогичного класса. Новый компьютер также назовут «Кристофари», обе машины для повышения производительности будут работать в одном цикле.

Ранее «Сбер» запустил сервис моментальных займов, с помощью которого россияне смогут взять в кредит небольшие суммы.