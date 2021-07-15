«Самый мощный игровой ПК в мире»: Valve представила консоль Steam Deck

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve презентовала новую игровую консоль Steam Deck. Описание устройства, которое подаётся как «самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире», размещено на сайте консоли.

В компании отметили , что нового процессора достаточно для запуска «новейших высокобюджетных игр». Консоль имеет три варианта модели, которые отличаются размером памяти — 64, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор может обеспечить от 2 до 8 часов игры.

Консоль подключается к телевизору и монитору, через Bluetooth её можно соединить с беспроводной клавиатурой, мышкой или наушниками. Установив стороннее программное обеспечение, её можно превратить в обычный персональный компьютер.

Гуляйте по интернету, смотрите видеотрансляции, делайте всё, что обычно — да-да, можно даже установить другие магазины видеоигр, мы не обидимся, — отмечается на сайте Steam Deck.

Доставку устройства, цена на которое начинается от $399, производители намерены начать с декабря 2021 года.

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