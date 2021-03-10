Ростех обязал сотрудников отказаться от WhatsApp, Zoom и Skype

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Работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, состоящих в структуре госкорпорации «Ростех», предписано перенести рабочие и корпоративные чаты из WhatsApp в другой мессенджер. Также запрещено решать профессиональные вопросы с помощью Zoom и Skype.

Решение было принято после того, как администрация мессенджера WhatsApp объявила об изменениях в политике конфиденциальности и намерении передавать дополнительные персональные данные пользователей в свою головную компанию Facebook, неоднократно попадавшую в скандалы с утечкой данных в руки третьих лиц, передаёт РБК.

По данным издания, в Ростехе и раньше было запрещено устанавливать мессенджер, а также Zoom и Skype на корпоративные компьютеры и ноутбуки. Некоторые сотрудники ради удобства и ускорения коммуникации обходили этот запрет, однако теперь контроль будет усилен.

Для видеосвязи работникам госкорпорации предложено перейти на российскую платформу IVA, которую Ростех уже применял для онлайн-совещаний во время пандемии коронавируса. В то же время использование Zoom, Skype и WhatsApp для нерабочего общения с помощью личных устройств не запрещено.

В пресс-службе Ростеха изданию подтвердили, что решили «нивелировать риски». Эксперты же отмечают, что использование публичных сервисов в рабочих коммуникациях влечёт за собой риски утечки корпоративной информации. Вне зависимости от того, где размещены серверы публичного мессенджера, в России или за границей, данные находятся не под контролем российской организации. Кроме того, смартфон может быть украден или утерян, а публичные мессенджеры не имеют функции дистанционного удаления переписки и файлов с устройства.

Ещё один минус для бизнеса в подобных решениях — в них нельзя хранить персональные данные клиентов. Дело в том, что они фактически хранятся в другой организации, что нарушает политику обращения с персональными данными и коммерческой тайной.

Впрочем, главный недостаток большинства альтернативных продуктов — они не такие удобные и у них ограниченная аудитория.

Ранее NEWS.ru писал, что WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже исчезла из последней бета-версии приложения.