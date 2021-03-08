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WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

03:10, 09 марта 2021 14
Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже исчезла из последней бета-версии приложения.

Об этом сообщает портал WABetaInfo. Официальный ресурс WhatsApp пока не подтвердил данную информацию.

При этом в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, в настоящее время называются лишь iOS 9 и более новые версии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер. Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием и администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их.

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