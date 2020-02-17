https://static.news.ru/photo/8452598c-510b-11ea-aca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Технология, которая позволяет определять номера посетителей, зашедших в Интернет с мобильных устройств, становится популярной у маркетологов. Её развитие может привести к тому, что россиянам придётся пережить эпидемию телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и других товаров.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Издание отмечает, что сами компании могут и не обладать такими технологиями, но они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров. Они устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минкомсвязь РФ разработает механизм, позволяющий гражданам страны отзывать своё согласие на обработку персональных данных. Это должно оградить их от спама. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил, чтобы абонент видел, кому именно он даёт своё согласие на обработку данных, и мог отозвать согласие, заблокировав дальнейшую возможность использовать их.