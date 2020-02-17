Технология, которая позволяет определять номера посетителей, зашедших в Интернет с мобильных устройств, становится популярной у маркетологов. Её развитие может привести к тому, что россиянам придётся пережить эпидемию телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и других товаров.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минкомсвязь РФ разработает механизм, позволяющий гражданам страны отзывать своё согласие на обработку персональных данных. Это должно оградить их от спама. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил, чтобы абонент видел, кому именно он даёт своё согласие на обработку данных, и мог отозвать согласие, заблокировав дальнейшую возможность использовать их.
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