Российским авиаторам рекомендовали подготовиться к возможному влиянию 5G

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на работу приборов самолётов во время полётов в другие страны. Об этом сообщает газета «Коммерсант», в распоряжении которой оказалось письмо ведомства. Ранее о возможных сбоях в работе бортового оборудования уже предупреждали зарубежные авикомпании.

По информации издания, частотный диапазон сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров. теоретически этот фактор может повлиять на их работу.

В письме ведомства отмечается , что точного ответа на вопрос о влиянии сетей на приборы самолётов не поступало ни от производителей самолётов воздушного транспорта, ни от американских и европейских регуляторов. Однако в Росавиации попросили довести до экипажей информацию о возможной нестабильности работы высотомеров и использующих их данные систем. Авиакомпаниям рекомендовано провести срочное обучение персонала в условиях имитации плохой работы конкретных приборов.

Также компаниям предложено провести анализ требований по заходу на посадку в зарубежных странах и сообщать обо всех случаях аномальной работы приборов.

Письма ведомства получили «Аэрофлот», S7, Utair, Red Wings. В большинстве из них сообщили, что пилоты компаний со сбоями в работе приборов не сталкивались.

Ранее с предупреждением о том, что размещение инфраструктуры сотовых сетей 5G недалеко от аэропортов может вести к отмене сотен рейсов, в администрацию президента США Джо Байдена обратились американские авиакомпании и грузовые перевозчики.

В письме сообщается, что C-диапазон 5G ведёт к сбоям в работе приборов самолётов, они могут стать причиной непригодности «огромных участков» воздушного флота США, поскольку затрагивают работу альтиметров и оборудования для посадки

По словам авторов письма, важно не допускать внедрения формата 5G в радиусе двух миль от аэропортов до того момента, пока специалисты FAA не обнаружат способ обезопасить полёты.