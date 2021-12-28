Мантуров: cамолёт МС-21 получил базовый сертификат типа

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что отечественный среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа. Он включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель. В 2022 году в сертификат можно будет внести изменения, которые позволят использовать композитное крыло российского производства и двигатель ПД-14, передаёт агентство ПРАЙМ.

Самолёт МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа. Сертификационные полёты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год, — сказал Мантуров.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство выделило более 61 млрд рублей на разработку МС-21. По его словам, деньги должны пойти на разработку комплектующих для лайнера, а также для его дальнейшего послепродажного обслуживания.

МС-21 позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020-го. В декабре прошлого года МС-21 впервые поднялся в воздух.

По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, в мире мало стран, способных создавать авиационную технику подобного уровня.