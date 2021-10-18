Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota 2

Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды «Team Spirit» с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. В телеграмме глава государства отметил, что россияне впервые победили в этих состязаниях.

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины, — написал президент.

Накануне российская команда по Dota 2 Team Sрirit выиграла крупнейший турнир The Internationаl 10, заработав свыше $18 млн призовых. В гранд-финале команда обыграла со счётом 3-2 китайскую организацию РSG.LGD, партнёром которой является французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Жyрова заявила что успех российской команды может стать большой реклaмой для детей, которые, видя, какую огромную сумму денег получили киберспортсмены, тоже захотят пойти по их пути, вместо того, чтобы заниматься традиционными видами спорта.