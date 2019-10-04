https://static.news.ru/photo/4a449258-e745-11e9-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Ракета-носитель «Протон-М» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывезена на стартовый стол космодрома Байконур. Она должна вывести на орбиту европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1.

К ракете подвели башню обслуживания и подключили коммуникации, сообщается на сайте Роскосмоса. Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Им предстоит провести автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока.

Запуск ракеты откладывался несколько раз. Сначала специалисты заявили о необходимости провести дополнительные испытания, потом из-за отклонений в защитных элементах, писал News.ru.