Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывезена на стартовый стол космодрома Байконур. Она должна вывести на орбиту европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1.
К ракете подвели башню обслуживания и подключили коммуникации, сообщается на сайте Роскосмоса. Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Им предстоит провести автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока.
Запуск ракеты откладывался несколько раз. Сначала специалисты заявили о необходимости провести дополнительные испытания, потом из-за отклонений в защитных элементах, писал News.ru.
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