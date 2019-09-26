https://static.news.ru/photo/ba42abe2-e071-11e9-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 может состояться 3--5 октября. Отклонения, из-за которых старт был отложен, были выявлены в защитных элементах.

По данным источника в ракетно-космической отрасли, неполадки не могут оказать влияние на подготовку и пуск ракеты-носителя, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что специалисты приняли решение перенести запуск ракеты-носителя «Протон-М» в связи с проведением дополнительных испытаний. По данным пресс-службы Роскосмоса, проверке подвергнется разгонный блок.