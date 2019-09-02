https://static.news.ru/photo/6baf62da-ce0c-11e9-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект о регулировании пиратства в интернете, который совместно разрабатывают «Яндекс» и Медиа-коммуникационный союз (МКС), планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца сентября 2019 года.

Об этом сообщил президент союза Михаил Дёмин на V Форуме СМИ России и Китая, который проходит во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы союза, предложения организации уже переданы в парламент, передаёт ТАСС .

Рассчитываем, что до конца сентября законопроект будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, — сообщил Дёмин.

По словам президента МКС, документ даёт возможность правообладателю подать заявление на сайте поисковой системы, по электронной почте, в письменной форме или через уполномоченную организацию, которая ведёт реестр.

Проект закона предлагает внесудебное удаление ссылок на пиратские ресурсы из поисковой выдачи в течение шести часов, сказал Дёмин.

Кроме того, оператор поисковой системы обязан каждые пять минут самостоятельно обращаться к реестру. Не позднее, чем через шесть часов с момента обращения прекращать выдачу сведений о содержащихся в нем указателях сайтов.

Глава МКС также отметил, что за год, благодаря антипиратскому меморандуму, в реестр удалось внести более 500 тыс. ссылок нелегального контента.

За четыре года Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов после вступления в силу поправок к антипиратскому закону. Эти изменения касаются литературы, программного обеспечения, музыки, однако не распространяются на фотографии.

В конце мая специалисты МКС представили автоматизированное программное решение антипиратского Реестра, писал News.ru. Дёмин назвал это примером сотрудничества интернет-сервисов по борьбе с нелегальным распространением контента и правообладателей.