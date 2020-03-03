https://static.news.ru/photo/07c9ade0-5d20-11ea-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильная версия Облака Mail.ru получила новую особенность. Разработчики добавили функцию распознавания разных типов документов.

Как рассказали в компании, Облако ориентируется в файлах посредством технологий компьютерного зрения. Сервис распознаёт на фотографиях все основные типы документов:

гражданский и заграничный паспорт;

ИНН;

СНИЛС;

медицинский полис;

свидетельство о рождении;

водительские права;

свидетельство о регистрации;

паспорт транспортного средства;

банковские карты и чеки.

При этом, по словам разработчиков, список документов постоянно расширяется. Пользователь может сам перенести фотографии со смартфона в Облако или включить автоматическую загрузку, при которой каждый новый снимок будет сразу дублироваться в подходящий альбом хранилища.

Нововведение уже доступно в версиях для IOS и Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что MRG Tech Lab, входящая в Mail.ru Group, тестирует технологию распознавания очередей — компьютерное зрение Vision. Оно анализирует количество человек в разных участках кадра в режиме реального времени и определяет точное число людей меньше чем за секунду.