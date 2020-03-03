Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильная версия Облака Mail.ru получила новую особенность. Разработчики добавили функцию распознавания разных типов документов.

Как рассказали в компании, Облако ориентируется в файлах посредством технологий компьютерного зрения. Сервис распознаёт на фотографиях все основные типы документов:

  • гражданский и заграничный паспорт;
  • ИНН;
  • СНИЛС;
  • медицинский полис;
  • свидетельство о рождении;
  • водительские права;
  • свидетельство о регистрации;
  • паспорт транспортного средства;
  • банковские карты и чеки.

При этом, по словам разработчиков, список документов постоянно расширяется. Пользователь может сам перенести фотографии со смартфона в Облако или включить автоматическую загрузку, при которой каждый новый снимок будет сразу дублироваться в подходящий альбом хранилища.

Нововведение уже доступно в версиях для IOS и Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что MRG Tech Lab, входящая в Mail.ru Group, тестирует технологию распознавания очередей — компьютерное зрение Vision. Оно анализирует количество человек в разных участках кадра в режиме реального времени и определяет точное число людей меньше чем за секунду.

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