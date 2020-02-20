https://static.news.ru/photo/0310465e-53c2-11ea-ab22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

MRG Tech Lab, входящая в Mail.ru Group, тестирует технологию распознавания очередей — компьютерное зрение Vision. Оно анализирует количество человек в разных участках кадра в режиме реального времени и определяет точное число людей меньше чем за секунду.

В случае увеличения очереди программа сообщает на пульт дежурного о необходимости принятия дополнительных мер. По словам разработчиков, их решение может применяться в аэропортах, торговых центрах, ресторанах, на катках и других многолюдных площадках.

Основу Vision составляют технологии самообучающихся нейросетей. ИИ анализирует записи систем фото- и видеонаблюдения и распознаёт на них силуэты людей, даже в тех случаях, когда они загораживают друг друга.

Компьютерное зрение также следит за распределением людей по разным частям кадра. В компании считают, что эта особенность может применяться в отделах супермаркетов — Vision направит уведомление администратору о необходимости загрузить больше товара или пригласить дополнительных консультантов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что в военном инновационном технополисе «Эра» под Анапой создали систему, анализирующую базовые эмоции человека. Руководитель проектов компании-разработчика «Элемент» Станислав Думанис считает, что она пригодится не только военнослужащим, систему можно использовать в общественном транспорте для выявления агрессивных пассажиров и в вузах, чтобы следить за посещаемостью.