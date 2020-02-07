https://static.news.ru/photo/a6b6d678-49af-11ea-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.era-tehnopolis.ru

В военном инновационном технополисе «Эра» под Анапой создали систему, анализирующую базовые эмоции человека. Руководитель проектов компании-разработчика «Элемент» Станислав Думанис считает, что она пригодится не только военнослужащим, систему можно использовать в общественном транспорте для выявления агрессивных пассажиров и в вузах, чтобы следить за посещаемостью.

Наша система различает 12 базовых эмоций человека. Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния — как оно меняется. Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца, — цитирует «Интерфакс» Думаниса.

Он также сообщил, что система в настоящее время уже применяется в одном из таксопарков.

Как писал NEWS.ru, московская мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц, которая будет анализировать данные 175 тыс. городских видеокамер. Они станут частью цифровой сети, которая позволит чуть ли не отслеживать конкретного гражданина от двери до двери. Первым шагом будут уже установленные камеры в автобусах, метро и на светофорах. Вместе с тем всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно превысить 200 тысяч.