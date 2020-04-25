Приложение для отслеживания контактов с заражёнными запустили в Австралии

Австралийские власти запустили приложение COVIDSafe, позволяющее отслеживать возможные контакты с заразившимися коронавирусом.
Глава Минздрава страны Герг Хант пояснил, что программа предназначена для выявления новых случаев инфицирования, а также призвана помочь людям получить медпомощь на ранних стадиях заболевания.
Министр добавил, что в Австралии проведено свыше полумиллиона тестов на COVID-19. По его словам, борьба с инфекцией ведётся успешно, но пока коронавирус в стране не побеждён,
Ранее NEWS.ru писал, что пляжи в Сиднее и ряде других городов были вновь закрыты властями. Чиновники объяснили отмену послабления тем, что люди не соблюдали требование находиться на берегу или в воде только для занятий спортом. Они приходили на пляжи для отдыха целыми семьями.
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