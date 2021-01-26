Пользователи WhatsApp и Facebook в России и Европе столкнулись со сбоями

https://static.news.ru/photo/e158d1d4-5fc3-11eb-b68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи из России и некоторых стран Европы пожаловались на перебои в работе WhatsApp, Facebook и Instagram.

Около 55% пользователей Instagram сообщают о неполадках с загрузкой ленты новостей. 27% не могут войти в приложение, 17% говорят о сбоях в работе веб-версии. Проблемы наблюдаются в России, Эстонии и Финляндии, передаёт «Москва 24».

Большая часть из жалующихся на работу WhatsApp (83%) не могут подключится к серверу. 15% отмечают некорректную работу сервиса в версии для персональных компьютеров.

Ранее неполадки наблюдались в работе Skype. Сложности при использовании сервиса видеозвонков испытывали в том числе жители Москвы.

24 января со сбоями работала соцсеть «ВКонтакте». Проблемы возникали у пользователей во всех российских регионах. Большинство (52%) жаловались на невозможность отправить или получить сообщения, а также на трудности с загрузкой сайта (41%), ещё 6% не могли зайти в свой аккаунт. Самые серьёзные трудности испытывали жители больших городов, писал NEWS.ru.