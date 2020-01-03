https://static.news.ru/photo/e35a19c4-2ee7-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Жители Приморского края, наблюдавшие за полётом первого искусственного спутника Земли, вспомнили о том, как в Новый год в 1957 году загадывали желания на «необычную звезду», ознаменовавшую наступление комической эры.

31 декабря 1957 года приморцы выходили на улицу, пытаясь разглядеть в небе первый искусственный спутник Земли.

Это была маленькая, яркая точка, движущаяся среди звёзд. Популярность спутника была огромна. Это слово вошло во все языки мира, — рассказал РИА «Новости» Сергей Петров, наблюдавший полёт спутника в приморском посёлке Кавалерово.

Отвечая на вопрос о желаниях, загаданных в ту ночь, Петров заявил, что загадал хорошо сдать экзамены и побывать в Москве, и они сбылись.

Другая жительница северного посёлка Елена Александрова рассказала, как впервые услышали о спутнике.

В тот день обычная передача радио была прервана, диктор сообщил, что в Советском Союзе 4 октября 1957 года впервые был запущен искусственный спутник Земли, — вспомнила Александрова.

В тот день на предприятиях прошли митинги, на которых сообщалось «о славной победе советских учёных», добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия отказалась от участия в «лунной гонке».