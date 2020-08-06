Платформа для продвижения бизнеса появилась в «Одноклассниках»

https://static.news.ru/photo/5182b5d8-d7de-11ea-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российская социальная сеть «Одноклассники» создала платформу «Кабинет бизнеса». В ней можно управлять публикациями, рекламой, а также вести переговоры с клиентами.

«Кабинет бизнеса» открывается на отдельной странице соцсети. Из него доступны чаты, звонки и группы. Также он показывает статистику за неделю. Сервис доступен как в настольной, так и в мобильной версии социальной сети.

Сервис ориентирован на предпринимателей и SMM-специалистов, которые ведут бизнес и создают профессиональный контент в соцсети.

Ранее в «Одноклассниках» появилась возможность размещения рекламы не только для групп, но и для личных бизнес-профилей. За последний год доходы от продвижения малого и среднего бизнеса в соцсети выросли в три раза.

NEWS.ru писал, что Facebook объявил о запуске аналога TikTok на базе Instagram.