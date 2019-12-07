https://static.news.ru/photo/2ab7fe1a-192d-11ea-a9ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В китайской лаборатории появились на свет первые в мире свино-обезьяны. Для этого эмбрионам свиней внедрили искусственно выращенные стволовые клетки обезьян.

Это первый случай рождения полноценных химер свиньи и обезьяны, — цитирует главу гослаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Китая Тянь Хаи New Scientist.

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Главная цель такого рода исследований — выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней. Первые химеры свиней и обезьян прожили только неделю.

Биолог Пол Кнопфлер, занимающийся стволовыми клетками в Университете Калифорнии, назвал результаты эксперимента китайских учёных «обескураживающими».

Ранее News.ru писал, что корова Кага, одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в японском заповеднике в Исикаве.