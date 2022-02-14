«Одноклассники» запустили «Секретные валентинки» к 14 Февраля

Социальная сеть «Одноклассники» запустила ко Дню святого Валентина «Секретные валентинки», которыми можно поздравить близких, сообщает пресс-служба соцсети. Также для пользователей доступны тематические рамки на фотографии с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом» Александра Другова и Евгении Якушкиной.
Кроме того, на витрине товаров соцсети можно купить валентинки с цитатами студентов фонда. Собранные средства пойдут на помощь детям и взрослым с аутизмом.
Для ценителей музыки к 14 Февраля «Одноклассники»
Ранее «Одноклассники» начали скрывать изображения 18+ в сообщениях от незнакомцев. Теперь все такие фотографии будут автоматически размыты, их определит нейросеть. Пользователи сами смогут решить, открывать ли контент. При получении нежелательного сообщения можно сразу заблокировать незнакомца, а те, кого часто блокируют, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми.