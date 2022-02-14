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«Одноклассники» запустили «Секретные валентинки» к 14 Февраля

15:35, 14 февраля 2022
«Одноклассники» запустили «Секретные валентинки» к 14 Февраля Фото: Global Look Press
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила ко Дню святого Валентина «Секретные валентинки», которыми можно поздравить близких, сообщает пресс-служба соцсети. Также для пользователей доступны тематические рамки на фотографии с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом» Александра Другова и Евгении Якушкиной.

«Одноклассники» запустили «Секретные валентинки» к 14 Февраляok.ru

Кроме того, на витрине товаров соцсети можно купить валентинки с цитатами студентов фонда. Собранные средства пойдут на помощь детям и взрослым с аутизмом.

Для ценителей музыки к 14 Февраля «Одноклассники» составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен. Он составлен по предпочтениями пользователей. На первом месте песня «Вдвоём» дуэта Максима Фадеева и Наргиз, также в топе «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и «It Must Have Been Love» исполнительницы Roxette.

Ранее «Одноклассники» начали скрывать изображения 18+ в сообщениях от незнакомцев. Теперь все такие фотографии будут автоматически размыты, их определит нейросеть. Пользователи сами смогут решить, открывать ли контент. При получении нежелательного сообщения можно сразу заблокировать незнакомца, а те, кого часто блокируют, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми.

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