«Одноклассники» запустили «Секретные валентинки» к 14 Февраля

Фото: Global Look Press

Социальная сеть «Одноклассники» запустила ко Дню святого Валентина «Секретные валентинки», которыми можно поздравить близких, сообщает пресс-служба соцсети. Также для пользователей доступны тематические рамки на фотографии с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом» Александра Другова и Евгении Якушкиной.

ok.ru

Кроме того, на витрине товаров соцсети можно купить валентинки с цитатами студентов фонда. Собранные средства пойдут на помощь детям и взрослым с аутизмом.

Для ценителей музыки к 14 Февраля «Одноклассники» составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен. Он составлен по предпочтениями пользователей. На первом месте песня «Вдвоём» дуэта Максима Фадеева и Наргиз, также в топе «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и «It Must Have Been Love» исполнительницы Roxette.

Ранее «Одноклассники» начали скрывать изображения 18+ в сообщениях от незнакомцев. Теперь все такие фотографии будут автоматически размыты, их определит нейросеть. Пользователи сами смогут решить, открывать ли контент. При получении нежелательного сообщения можно сразу заблокировать незнакомца, а те, кого часто блокируют, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми.