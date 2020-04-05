Новые российские тепловизоры смогут вычислять в толпе больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/adfa9ed4-76d6-11ea-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин сообщил, что компания начала выпуск новых тепловизионных комплексов, которые помогут определять людей с повышенной температурой. Отмечается, что данный прибор поможет оперативно определять больных COVID-19 в толпе.

В систему прибора внесена эталонная температура тела. Люди с температурой, превышающей установленный предел, автоматически попадают в поле действия тепловизора. На монитор оператора выводится их видеоизображение с численными значениями температур. Действует тепловизор на расстоянии до 10 метров, — привели сообщение пресс-службы холдинга в ТАСС.

На сайте компании отмечается, что прибор определяет температуру тела менее чем за одну секунду, а показатели крайне точны (до 0,05 °С).

Ранее NEWS.ru писал, что владельцы компаний и офисов по всей России увеличили заказы на тепловизоры, так как с помощью прибора можно уже на входе в здание выявлять больного сотрудника и отправлять его домой до того, как он передаст вирус коллегам. Из-за массовых закупок тепловизоры стали дефицитным товаром.