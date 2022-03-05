Названы риски легального использования пиратского ПО

Легализация пиратского программного обеспечения в Росси не защитит от вирусов, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин изданию Lenta.ru. Сама же процедура легализации подразумевает отмену проверок на нарушение прав компаний, объяснил он.

Те, кому нужно будет выполнять личные задачи, будут использовать какие-то нестандартные источники для поиска обновлений, но никто не гарантирует, что там не будет никаких вирусов. Сами компании могут инициировать подставу, отправив обновление в торренты с критичными ошибками, вирусами и проблемами, чтобы люди отвадились это скачивать. А деловым элементам важна корректность инфраструктуры, они не будут использовать нелицензионное ПО, а перейдут на аналоги, — сказал Щельцин.

Он добавил, что пиратские программы могут позволить злоумышленникам совершать DDoS-атаки на сайты, о чём пользователь даже не узнает.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского ПО. Такую возможность обсуждают российские власти, чтобы обойти санкции. Касаться такое правило будет только тех программ, аналогов которым нет и которые созданы в одной «из стран, поддержавших санкции»