Научный обозреватель оценил новую российскую ракету «Ангара-А5»
Научный обозреватель Галкин: новая российская ракета «Ангара-А5» превосходит предыдущие
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:38, 28 декабря 2021
Фото: mil/vk.com
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Новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки, сообщил научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин «ПолитЭксперту». Он объяснил, что ракета предназначена для запуска в космос людей и работает на кислороде-керосине, «традиционном топливе».
Ракета позволяет дополнять себя, как детский конструктор. С одной ступенью она для одних целей, со второй и третьей — для других. Конструкция позволяет наращивать мощность. Это составная разработка. «Ангара» работает так же, как пирамидки раньше надевались на штырь. Это несколько запоздалый, но тем не менее шаг вперёд, — сказал Галкин.
Он добавил, что у ракеты очень эффективная модульная конструкция, за счёт которой удастся легко адаптировать разработку под заданные цели. При этом нечему удивляться из-за того, что «Ангару» запустили именно военно-космические войска, считает Галкин. Он уточнил, что именно они занимаются обслуживанием космодромов России.
Ранее пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка перенесли из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. Но всё же пуск состоялся успешно — через три дня. Ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова. Президент РФ Владимир Путин посетил космодром Восточный и оценил строительство инфраструктурных объектов. Отмечается, что глава государства осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».