Научный обозреватель оценил новую российскую ракету «Ангара-А5»

Новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки, сообщил научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин «ПолитЭксперту». Он объяснил, что ракета предназначена для запуска в космос людей и работает на кислороде-керосине, «традиционном топливе».

Ракета позволяет дополнять себя, как детский конструктор. С одной ступенью она для одних целей, со второй и третьей — для других. Конструкция позволяет наращивать мощность. Это составная разработка. «Ангара» работает так же, как пирамидки раньше надевались на штырь. Это несколько запоздалый, но тем не менее шаг вперёд, — сказал Галкин.

Он добавил, что у ракеты очень эффективная модульная конструкция, за счёт которой удастся легко адаптировать разработку под заданные цели. При этом нечему удивляться из-за того, что «Ангару» запустили именно военно-космические войска, считает Галкин. Он уточнил, что именно они занимаются обслуживанием космодромов России.