Компания Motorola приняла решение перенести начало продаж раскладывающегося смартфона Razr. Причиной стал слишком высокий спрос на новинку.
Производитель не ожидал такого интереса к устройству,
При этом сильного сдвига от анонсированной даты не произойдёт, отметили в корпорации.
В середине ноября NEWS.ru рассказал, что Motorola в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе
Девайс оснащён 6,2-дюймовым pOLED-дисплеем разрешением 2142 х 876 пикселей, дополнительным внешним OLED- дисплеем диагональю 2,7 дюйма, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной внутренней камерой и батареей ёмкостью 2510 мАч.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен