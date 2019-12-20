https://static.news.ru/photo/f71f82a0-23fc-11ea-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: LeakerBabaIN/twitter.com

Компания Motorola приняла решение перенести начало продаж раскладывающегося смартфона Razr. Причиной стал слишком высокий спрос на новинку.

Производитель не ожидал такого интереса к устройству, передаёт The Verge. Запуск пришлось перенести, чтобы успеть выпустить необходимое количество гаджетов.

При этом сильного сдвига от анонсированной даты не произойдёт, отметили в корпорации.

В середине ноября NEWS.ru рассказал, что Motorola в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе объявила о возвращении на рынок смартфонов культовой «раскладушки» Razr. Новое устройство получило дизайн оригинала вкупе с гибким экраном.

Девайс оснащён 6,2-дюймовым pOLED-дисплеем разрешением 2142 х 876 пикселей, дополнительным внешним OLED- дисплеем диагональю 2,7 дюйма, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной внутренней камерой и батареей ёмкостью 2510 мАч.