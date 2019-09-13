https://static.news.ru/photo/553b6228-d637-11e9-bba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мобильный оператор «МегаФон» успешно протестировал работу стандарта 5G в России. Скорость соединения достигла рекордной отметки в 2,46 Гбит/с.

Достижение скорости 2,46 Гбит/с — важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах, — заявил директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с процессором Qualcomm Snapdragon. По словам генерального директора Sony Mobile Communications Rus Шиничи Танака, показанные результаты позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов. В Qualcomm также уверены, что прошедший тест станет важным шагом на пути коммерциализации технологии сетей пятого поколения.

Ранее глава Минкомсвязи России и председатель госкомиссии по радиочастотам Константин Носков заявил о готовности вынести на рассмотрение вопрос о передаче для 5G частот, которые принадлежат фиксированным операторам.

Речь идёт о диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который является приоритетным для 5G и на который в большинстве стран мира ориентируются ведущие вендоры при производстве оборудования. Однако в России он занят другими службами, в том числе силовыми, писал News.ru.