Microsoft готовит новую «странную» Windows 10

https://static.news.ru/photo/04240436-cb45-11ea-8b84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Очередная версия платформы от корпорации Microsoft будет называться 10X и, скорее всего, лишится поддержки стандартных Win32-приложений, которые стали так привычны для многих пользователей. Об этом сообщила Windows Central.

Операционная система напомнит Chrome OS от Google, которая использовалась на маломощных и недорогих ноутбуках, а приложения в ней работали через веб. Как отмечается в публикации, предполагается, что корпорация собирается реализовать потоковую передачу Win32-приложений из облака с использованием технологии VAIL.

При этом на дешёвых моделях эта технология, как утверждают источники, скорее всего, не будет поддерживаться. Дело в том, что её работа замедляет систему. Кроме того, Microsoft собирается продвигать веб-версии Office, Skype и других продуктов для Windows 10X. Платформу собираются проанонсировать в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, ранее Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10.