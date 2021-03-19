Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоя

https://static.news.ru/photo/df3d63a2-88ee-11eb-abc1-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сбой в работе мессенджера WhatsApp, который произошёл 19 марта, устранён. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте приложения.

Спасибо за ваше терпение, это были долгие 45 минут, но мы вернулись! — говорится в заявлении.

Отмечается, что неполадки начались в работе нескольких сервисов, принадлежащих американской корпорации Facebook. Так, сбои наблюдались также в работе одноимённой соцсети, сервиса Facebook Messenger, соцсети Instagram. Платформа Facebook Gaming сообщила, что над устранением сбоев работает несколько групп специалистов.

По некоторым данным, сбой также был зафиксирован в работе Twitter, Microsoft и европейского и американского мобильного оператора T-Mobile. В России сбои у МТС, «МегаФона», «Билайна», «Ростелекома», Tele2 и «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже исчезла из последней бета-версии приложения.

При этом в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, в настоящее время называются лишь iOS 9 и более новые версии.