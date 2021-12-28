Мантуров рассказал, когда состоится первый полёт самолёта «Байкал»

Первый полёт отечественного самолёта «Байкал», призванного заменить Ан-2, состоится в начале 2022 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Серийный выпуск новой машины может начаться в 2024-м, сообщает РИА Новости. Данный проект разрабатывается с 2019 года.

В начале года это точно произойдёт, — цитирует Мантурова агентство.

Самолёт ЛМС-901 «Байкал» был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Все материалы в нём российского производства, на 85% самолёт состоит из классических алюминиевых сплавов, но есть и компoзит, который поставляет Росатом. Двигатель и воздушный винт американские, однако в 2025 году на самолёты должны быть установлены росcийские аналоги.

Производство «Байкала» будет размещено в Комсомольске-на-Амуре. Для этого планируется создать новую площадку ТОР «Комсомольск» под названием «Амур» в районе Дзёмги, вблизи цеха сборки самолётов Sukhoi Superjet 100, принадлежащего НПК «Иркyт». Это позволит быстро решить все инфраструктурные и коммунальные вопросы, отмечали в Минпрoмторге края.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что авиaционный парк в регионах устарел и нуждается в обновлении. В Минпромторге планируют потратить до 2030 года около 1,8 трлн рублей на строительство более 700 гражданских самолётов Ил-114, МС-21, «Байкал», Sukhoi Superjet 100 и L 410.