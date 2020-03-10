https://static.news.ru/photo/94794f5c-62a2-11ea-87a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru запускает проект «Лица Победы», единый архив фотографий времен войны с встроенными технологиями распознавания лиц. Как заявили в компании, это первый в мире цифровой архив времен войны, задействующий технологии машинного обучения.

Проект позволит родственникам участников войны найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков посредством почты и соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Технология Vision от Mail.ru анализирует индивидуальные особенности лиц и позволяет таким образом идентифицировать человека. Система в дальнейшем сможет отыскать с ним другие фото за несколько секунд. Сам архив формируется из фотографий, загруженных пользователями.

Принять участие в проекте могут все, кто хранит фотографии своих родственников времен войны. Сканы или фото бумажных снимков можно загрузить в архив на сайте проекта или в специальном мини-приложении в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Сбор фотографий стартует 11 марта 2020 года.

В компании также заявили, что собранный Фотоархив будет включён во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», созданный Музеем Победы.

Ранее NEWS.ru рассказал, что мобильная версия Облака Mail.ru получила новую особенность. Разработчики добавили функцию распознавания разных типов документов.