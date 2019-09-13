https://static.news.ru/photo/78b05024-d538-11e9-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания Mail.ru Group представила новый мессенджер для компаний Myteam. Как пояснили авторы, разработка должна упростить рабочие процессы и повысить безопасность корпоративных данных.

Использование обычных мессенджеров для рабочей переписки обычно чревато постоянными утечками важных данных из компании — людей «забывают» в конфиденциальных чатах после увольнения, они месяцами получают статистику или уведомления по проектам, зачастую уже вовсю работая на конкурента. Мы видим возникающий спрос на специальные решения, которые, с одной стороны, будут такими же лёгкими и интуитивно понятными, как В2С-продукты, с другой — достаточно защищёнными и продуманными, — заявила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Настройки Myteam помогают предотвращать утечки информации, защищать коммерческие тайны и другие важные данные, поскольку доступ к файлам и перепискам будет только у сотрудников компании. Облачная система синхронизации позволяет взаимодействовать с документами на любых устройствах.

Для установления связи с незнакомыми коллегами создатели предусмотрели систему поиска контактов сотрудников по имени и фамилии. Уволившиеся работники автоматически исключаются из групп и каналов.

Ранее News.ru сообщил, что пользователи Instagram могут получить доступ к закрытым профилям благодаря уязвимости. Исходный код веб-страницы содержит URL-адрес любого изображения и ролика в аккаунте, который можно в дальнейшем распространить по Сети.