«Лаборатория Касперского» рассказала о популярной схеме обмана бизнесменов

Эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили схему обмана российских предпринимателей в Сети, включающую в себя обещание выплатить бизнесу некую компенсацию.
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Для получения средств жертве обмана предлагается сделать ещё несколько шагов: завести личный кабинет, задать к нему пароль, ввести имя пользователя. Цель этих манипуляций — усыпить бдительность человека и создать видимость легальности и прозрачности процедуры. В итоге пользователя попросят пройти идентификацию, за которую придётся заплатить 390 рублей. Именно на эти деньги и рассчитывают злоумышленники.
По нашим наблюдениям, подобные скам-письма массово рассылаются на электронные ящики малого и среднего бизнеса, ежедневно такие сообщения получают тысячи адресатов. Если же говорить о распространении скама в общем, то интерес к нему у злоумышленников продолжает расти, — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
Специалисты советуют предпринимателям проверять информацию о подозрительных отправителях электронных писем и скептически относится к предложениям получить выигрыши, компенсации и прочие выплаты. Также рекомендуется установить надёжное технологическое решение для защиты данных, адаптированное под масштабы конкретного бизнеса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост во всём мире числа DDoS-атак на государственные и образовательные учреждения.
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