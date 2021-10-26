Кто запрограммирует будущее

Казалось бы, все давно привыкли к инновациям, приходящим из США и Европы. Но в XХl веке качество сотовой связи, наличие сильных программистов и онлайн-банкинга в развивающихся странах зачастую даже лучше, чем у традиционных лидеров. Сильно отставшие от Запада в промышленном XX веке, они увидели историческую возможность нагнать своих конкурентов в самые сжатые сроки за счёт цифрового бума.

Русский прорыв

У нас в России цифровая гонка набирает ход в самых разных отраслях. Причём импульс идёт и сверху, и снизу. Коммерческие компании обеспечили бешеную конкуренцию в сегменте мобильного и домашнего Интернета, цифрового ТВ, банковских и страховых услуг онлайн.

Государство тоже не дремлет. Можно вспомнить цифровизацию «Сбера» от Грефа или планы Центробанка ввести цифровой рубль. Да и создание в 2008 году Министерства цифрового развития лишь подчёркивает тренд.

Множество бюрократических услуг перешло в цифровой формат, упростившись до безобразия. Если обычному итальянцу рассказать, что можно прийти в офис I miei documenti (Мои документы) и быстренько всё оформить в одном окне, он сначала не поверит, а потом разрыдается у вас на плече.

Свой путь

Наконец, наше государство разработало целую платформу для IT-сектора «Цифровой прорыв» на базе некоммерческого проекта «Россия — страна возможностей».

Новые идеи и сплочённые команды разработчиков не возникают из ниоткуда. Нужна концентрация в одном месте опытных программистов, наличие заказчиков, венчурных инвесторов, а также рекрутёров, вербующих самых перспективных кандидатов на новые проекты. Такое уже было в Кремниевой долине, из которой в результате выросли современные IT-гиганты.

Повторить её успех невозможно. Да и зачем? Сейчас используются более современные и мобильные методы подготовки команд программистов. Одним из главных считаются хакатоны. Это необычное название образовано из слов «хакер» и «марафон».

Ипотечный хакинг

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Как правило, в одном месте на несколько дней собираются команды программистов, перед которыми ставятся задачи по схожей тематике. В последние годы из-за коронавирусных ограничений даже приезжать никуда не нужно — всё перешло в онлайн-режим. За два — четыре дня им нужно родить идею, написать код и выдать презентацию практически готового продукта, интересующего потенциального заказчика.

В рамках «Цифрового прорыва» хакатонов организуется множество. Тематики этого года были самыми актуальными — например, разработка блокчейн-платформы ипотечного кредитования. Такой хакатон провела госкомпания недвижимости ДОМ.РФ, организованная Правительством России. Победить в подобном соревновании невероятно тяжело из-за сложности и специфики задачи. Неудивительно, что первое место досталось опытной команде разработчика «EasyChain». Она уже имеет опыт программирования промышленного блокчейна, а также осуществляет аудит, консалтинг и обучение по этой перспективной тематике.

Но не только боги горшки обжигают. Второе место неожиданно заняла команда «proВидцы», от компании Intis Telecom предпринимателя Андрея Инсарова, родом вовсе не из блокчейн-тусовки.

Начав в 2009 года свою деятельность с нуля на рынке СМС-рассылок, этот стартап за счёт собственного программного обеспечения постепенно вырвался в число лидеров у себя на родине. Но и этого успеха им было мало. Инсаров активно продвигал свои услуги на европейском и азиатском рынках, участвовал в специализированных выставках. Компания переехала в Лондон, чтобы закрепиться в Европе и конкурировать с гигантами рынка телеком-услуг. Для этого в прошлом году была запущена инновационная версия сервиса укороченных СМС-рассылок Cli.co. Недавно её презентовали на Mobile World Congress-2021.

В общем, «Интис» — пример того, как без бюджетных и кредитных вливаний команда программистов может вырасти из небольшого регионального стартапа в международный холдинг с миллионными годовыми оборотами.

Несмотря на то что тема ипотеки для них не профильная, «proВидцы» смогли разработать и предложить блокчейн-платформу для взаимодействия всех участников ипотечного рынка, включая покупателей, продавцов, банки и страхователей. В награду — заслуженное второе место.

Что показало соревнование этих лучших команд? Будущее — за сделками на блокчейне. Пройдёт всего несколько лет, и вся купля-продажа недвижимости будет заноситься в распределённые реестры, которые невозможно будет изменить или подделать, даже если вы сами этот реестр возглавляете. Не нужно будет доверять абсолютно никому, даже государственным органам. Вполне возможно, что найденные на форуме решения послужат прообразом той системы, которой мы все когда-нибудь будем пользоваться, покупая в ипотеку новое жильё.

Короли будущего

Как видите, в праздниках сверхбыстрого программирования принимают участие не просто отдельные светлые головы, а целые профессиональные команды. Задача государства — удержать их на российском рынке и склонить к работе над отечественными проблемами цифровизации, которых у нас ещё непочатый край. Страны, быстрее всех осуществившие переход на цифровую основу, получат власть и преимущество над всем миром. XXl век всё перевернул с ног на голову, но так даже интереснее.