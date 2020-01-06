Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO. Об этом
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора. Помимо связи предложение может включать доступ к другим сервисам компании, включая музыку и кино. Проект не будет прибыльным, но важен для построения экосистемы, — сообщили в издании.
Два источника «Коммерсанта» сообщили о том, что виртуальный оператор «Яндекса» будет работать на базе Tele2, но абоненты смогут переключаться на других операторов.
Отмечается, что «Яндекс» не подтвердил планы о создании оператора связи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Ростелеком» хочет зарегистрировать товарную марку YourMobile для сервиса виртуального оператора связи компании. Представитель организации отметил, что часто для тарифов, услуг и сервисов создают отдельные названия.
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