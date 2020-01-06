https://static.news.ru/photo/c34c1c30-327b-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора. Помимо связи предложение может включать доступ к другим сервисам компании, включая музыку и кино. Проект не будет прибыльным, но важен для построения экосистемы, — сообщили в издании.

Два источника «Коммерсанта» сообщили о том, что виртуальный оператор «Яндекса» будет работать на базе Tele2, но абоненты смогут переключаться на других операторов.

Отмечается, что «Яндекс» не подтвердил планы о создании оператора связи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Ростелеком» хочет зарегистрировать товарную марку YourMobile для сервиса виртуального оператора связи компании. Представитель организации отметил, что часто для тарифов, услуг и сервисов создают отдельные названия.