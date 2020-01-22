Национальный центр управления обороной (НЦУО) ждёт модернизация. В обновлённую систему будут добавлены элементы искусственного интеллекта, которые помогут высшему военному руководству принимать решения. Об этом рассказал генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.
В интервью ТАСС он
Делегировать принятие решения искусственному интеллекту военные не планируют. Мы развиваем систему в несколько другом направлении — помощь в принятии решений, — сказал Лаптаев.
Он пояснил, что искусственный интеллект поможет должностным лицам получать всю необходимую информацию для понимания, какие силы и средства есть в наличии, какая обстановка в подведомственных военных частях.
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