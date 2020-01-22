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Национальный центр управления обороной (НЦУО) ждёт модернизация. В обновлённую систему будут добавлены элементы искусственного интеллекта, которые помогут высшему военному руководству принимать решения. Об этом рассказал генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

В интервью ТАСС он рассказал , что у «РТИ» подписан большой контракт на развитие специального программного обеспечения с целью внедрения элементов искусственного интеллекта в работу НЦУО.

Делегировать принятие решения искусственному интеллекту военные не планируют. Мы развиваем систему в несколько другом направлении — помощь в принятии решений, — сказал Лаптаев.

Он пояснил, что искусственный интеллект поможет должностным лицам получать всю необходимую информацию для понимания, какие силы и средства есть в наличии, какая обстановка в подведомственных военных частях.

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