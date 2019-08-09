https://static.news.ru/photo/17f1ea32-ba84-11e9-81d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS. Новинка будет поддерживать широкий спектр устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и «умные» девайсы.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019 ! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 9 августа 2019 г.

У Harmony OS будет открытый исходный код, и разработчики смогут создавать приложения для неё с помощью компилятора ARK. Главной особенностью операционной системы разработчики называют микроядро, отвечающее за базовые возможности, в то время как другие функции переходят на модули.

Первым устройством, которое будет работать на Harmony OS, станет телевизор Honor Vision TV. В 2020 году ОС появится на носимых устройствах и ноутбуках Huawei и Honor. Третья версия Hongmeng OS выйдет в 2021 году и будет поддерживать «умные» колонки и автомобильные медиасистемы.

Производитель не считает разработку заменой Android, но в случае если она не сможет использовать продукт Google на своих устройствах, ОС сможет занять её место.

На начальном этапе Harmony OS будет доступна только в Китае, хотя компания планирует вывести её на международные рынки на более позднем этапе.

Ранее заместитель главы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов заявил, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на устройствах Huawei будет запущен до конца 2019 года.