Хакеры украли данные полмиллиарда пользователей Facebook

https://static.news.ru/photo/e6d17e72-949d-11eb-a08f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты по безопасности компании Hudson Rock обнаружили на одном из хакерских форумов данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран. Среди них оказались и данные россиян.

В базе данных имеются номера телефонов, имена пользователей вместе с датами рождения, а также уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях указаны адреса электронной почты.

Больше всего в базе данных пользователей из Египта (44 млн), на втором месте пользователи из Туниса (39 млн), на третьем из Италии (32 млн), затем идут США (32 млн), Саудовская Аравия (28 млн), Марокко, Франция и Турция (по 19 млн), а также Иран (17 млн), Мексика (13 млн), Великобритания (11,5 млн) и Россия (почти 10 млн).

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Технический директор Hudson Rock по безопасности Аарон Гала считает , что утечка приведёт к росту киберпреступности. По его словам, хакеры будут использовать эти данные для попыток взлома или мошеннических действий. Утечка была обнаружена ещё в январе. Участник того же хакерского форума рекламировал Telegram-бота, с помощью которого можно было купить телефонные номера пользователей Facebook.

Как писал NEWS.ru, в Москве задержали участника международной хакерской группировки «Авангард», которая украла у разных банков более миллиарда рублей. Мужчина находился в розыске с 2018 года. Большинство членов шайки были пойманы и осуждены на сроки от 5 до 12 лет.