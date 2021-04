Хакеры украли данные полмиллиарда пользователей Facebook

В базе данных имеются номера телефонов, имена пользователей вместе с датами рождения, а также уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях указаны адреса электронной почты.

Больше всего в базе данных пользователей из Египта (44 млн), на втором месте пользователи из Туниса (39 млн), на третьем из Италии (32 млн), затем идут США (32 млн), Саудовская Аравия (28 млн), Марокко, Франция и Турция (по 19 млн), а также Иран (17 млн), Мексика (13 млн), Великобритания (11,5 млн) и Россия (почти 10 млн).