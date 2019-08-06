https://static.news.ru/photo/f70a4810-b86b-11e9-babd-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Грузовой корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity на МКС. Он доставил на орбиту 3447 кг полезного груза.

Трансляция отстыковки ведётся на сайте NASA из Центра управления космическими полётами в Хьюстоне. Ей руководят астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. С помощью дистанционного манипулятора Canadarm2 они отвели корабль от станции, а в 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск) захваты манипулятора были отведены от корабля, и он начал удаляться от МКС.

Departure confirmed! @NorthropGrumman ’s #Cygnus cargo spacecraft was released from the @Space_Station at 12:15pm ET as our orbiting laboratory was flying 260 miles over the Pacific Ocean. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/gTjfjUSsVm — NASA (@NASA) August 6, 2019

Корабль принадлежит частной компании Northrop Grumman. В середине апреля Cygnus доставил на орбиту необходимые для научных экспериментов инструменты и продукты питания для обитателей станции. Среди запланированных с помощью присланного с Земли груза опытов есть и эксперименты, связанные со старением и иммунной реакцией, писал News.ru.