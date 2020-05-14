Группировка вкладок появится в Google Chrome

Компания Google добавит новую функцию в браузер Google Chrome. Пользователи получат возможность группировать вкладки, добавить их название и выбрать нужный цвет.
По словам разработчиков, нововведение поможет работать над несколькими проектами, просматривать несколько сайтов с обзорами и товарами, а также отслеживать прогресс при выполнении определённых задач.
Группировка вкладок доступна в бета-версии Google Chrome. Все пользователи смогут воспользоваться новой функцией после релиза грядущего обновления на следующей неделе. Нововведение
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google решила закрыть сервис Google Play Music в пользу YouTube Music. Как отметили в компании, переход начался ещё два года назад, а поисковый гигант постепенно добавлял больше функций для ускорения процесса.
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